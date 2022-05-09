Hazır giyimde çifte rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Nisan 2021'de 1 milyar 625 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 25,6 artışla 2 milyar 42 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu performansı ile sektör, Nisan'da tüm zamanların aylık ihracat rekorunu elde etti. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 artışla 7,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, söz konusu dönemdeki ihracatıyla da rekora imza attı. Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 380 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 174 milyon 52 bin dolarla Bursa ve 147 milyon 13 bin dolarla İzmir takip etti. Sektör geçen ay en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı