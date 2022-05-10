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Haberler Ekonomi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden 111 Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden 111 Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 111 Öğretim Üyesi alımı yapılacağını duyurdu.

10.05.2022, 10:04

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden 111 Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne 111 Öğretim Üyesi alınacak.

Üniversitenin yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri ve "İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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