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Haberler Ekonomi Konutta talep 1+1 ve 2+1’lere yöneldi

Konutta talep 1+1 ve 2+1’lere yöneldi

10.5.2022

Konutta talep 1+1 ve 2+1’lere yöneldi

Konut sektöründe artan maliyetler fiyatları yükseltirken gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin talebi, fiyatları daha düşük ve daha hızlı kiraya verilip satılabilen 1+1 ve 2+1 gibi küçük evlere yöneliyor. Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan, gayrimenkul yatırımının her zaman değişmeyen güvenli liman olduğunu belirterek son yıllarda girdi maliyetlerinin konutta tüketici tercihlerini etkilediğini söyledi.

Karaarslan, konut alımlarında küçük metrekareli evlerin öne çıktığına işaret ederek "İnsanlar başlangıç olarak düşündükleri 1+1 ve 2+1 gibi küçük metrekareli evlere yöneliyorlar. Bu tür evlerin hem satışı daha kolay oluyor hem de kira amortismanı açısından büyük evlere göre daha cazip yatırım aracı olarak görünüyor." dedi. Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Direktörü Muhammet Dinç, konut sektöründe 1+1 ve 2+1 küçük evlerin daha yapım aşamasında hızlı şekilde satılmaya başlandığını ifade ederek, bunun kalıcı hale gelebileceğini söyledi.

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