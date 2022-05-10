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Haberler Ekonomi Marmara Üniversitesi sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Marmara Üniversitesi sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Marmara Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Mayıs 2022 olarak duyuruldu.

10.05.2022, 09:59

Marmara Üniversitesi sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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