Pamukkale’ye 4 ayda 240 bin ziyaretçi

DENİZLİ Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kentin gözde turizm merkezi Pamukkale'yi, yılın ilk 4 ayında 240 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'ye 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında ise 34 bin 220 kişi geldi. DENTUROD Başkanı Şen, bu yılki ziyaretçi sayısının turizmcileri sevindirdiğini belirterek, yıl sonuna kadar 2 milyon turist hedeflediklerini vurguladı. Yen, şöyle konuştu: "Bu hedefi rahatlıkla tutturabileceğimize inanıyoruz. Güney Amerika ve Uzak Doğu'dan gelen turistler çoğunlukta. Avrupa'dan da turist gelmeye başladı. Bu yıl Pamukkale'de 2019 yılını aratmayan bir sezon geçireceğiz. O yılın da üstüne çıkacağımızı umut ediyoruz." ■ SEBAHATTİN ALP

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