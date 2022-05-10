Vakıfbank’a 1 milyar dolarlık yeni kredi

VakıfBank sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yeniledi. VakıfBank, 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 199,5 milyon dolar ve 738,7 milyon avro olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti SOFR +yüzde 2,75, avro maliyeti ise euribor + yüzde 2,10 seviyesinde gerçekleşti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank'ın, temin ettiği uluslararası kaynaklarla hem sektörüne hem de milli ekonomiye uzun yıllardır destek sağladığını belirterek, "Milli ekonomimize en çok yurt dışı kaynak sağlayan banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Küresel ve bölgesel değişkenliklere rağmen sendikasyon kredimizi yüzde 100'ün üzerinde yeniledik. 2 yeni katılımcı bankanın bu işlemde yer alması son derece memnuniyet verici" dedi.

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