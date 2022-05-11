Aile Bakanlığı 4 bin 175 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı yapılacak 4 bin 175 pozisyon için KPSS sıralamasına göre tüm adayları sözlü sınava çağırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 bin 980 sözleşmeli personel alınacağının duyurulduğunu, bu sayıdan 1805'inin özel mesleki nitelik gerektirmeyen kadrolar olup, buralara sözlü sınav olmaksızın KPSS ile doğrudan yerleştirme yapıldığı belirtildi.

Geriye kalan 4 bin 175 sözleşmeli pozisyonun ise özel nitelik ve değerlendirme gerektirdiğinden bu kadrolar için sözlü sınav yapılacağı 6 Ocak 2022'de ilan edildiği ifade edilirken, "10- 20 Ocak 2022 tarihlerinde başvurular alınmış, 2 Mart 2022-12 Nisan 2022 tarihleri arasında ise Ankara'da Bakanlığımız merkez binalarında 8 ayrı komisyon tarafından sözlü sınavlar gerçekleştirilmiştir." denildi. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi internet sitesi üzerinden adaylara bildirildi. Alım yapılacak 4 bin 175 pozisyon için KPSS sıralamasına göre toplam 12 bin 525 adayın sözlü sınava çağırıldığı bildirilen açıklamada, adayların tamamının KPSS sıralaması ile sözlü sınava girmeye hak kazandığı dile getirildi.