Asgari ücretlileri de kapsayan çalışma var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti. Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, emekli ve kamudan maaş alanların yılın ikinci yarısında enflasyon farkını alacaklarını, hükümet olarak da asgari ücretlileri de kapsayacak şekilde çalışma yaptıklarını ifade etti.

HAZİRAN VERİSİYLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı. Bakan Bilgin, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.■ ERDEM ANILAN