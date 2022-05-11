Çeşme’de 529 milyon liralık arazi satılıyor

Turizm cenneti Çeşme Alaçatı'da, 127 bin 897 metrekarelik (yaklaşık 128 dönüm) arsa, 529 milyon TL muhammen (tahmini) bedelle satışa çıkarıldı. Doğal sit alanında kalan 'ticari konut' imarlı arsa, geçen yıl da 147 milyon TL bedelle satışa sunulmuş ancak alıcı çıkmamıştı.

FİYATI 4 KAT YÜKSELDİ

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, Alaçatı mahallesi Çiftlik Azmağı mevkiindeki 4164 ada, 4 parseldeki arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Kaplan Akalın ve Lütfi Koparal'ın zilyetinde bulunan arsa lüks oteller bölgesinde yer alıyor. İhaleye ilişkin birinci satış günü 19 Temmuz 2022, ikinci satış günü ise 19 Ağustos 2022 olarak belirlendi. Açık artırmaya katılabilecek isteklilerin 529 milyon TL'nin yüzde 20'si tutarında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerektiği bildirildi. Söz konusu arazi, geçen yıl da 147 milyon TL bedelle satışa sunulmuş, ancak alıcı çıkmamıştı. Arazinin fiyatının bir yılda yaklaşık 4 katına çıkması dikkat çekti.