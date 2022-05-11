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Haberler Ekonomi Çıkan yangınlar bal üretimini düşürecek

Çıkan yangınlar bal üretimini düşürecek

11.5.2022

Çıkan yangınlar bal üretimini düşürecek
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki Tarımsal Arıcılar Kalkınma Kooperatifi üyeleri bahar ayında çiçeğin az olmasının bal üretimini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Üreticiler bu yıl kilosu 80 liraya satılan çam balının fiyatının daha da artabileceğini belirtti. Kongrede Kooperatif Başkanlığına seçilen Mehmet Türkmen, "Geçtiğimiz yıl çıkan yangınlarda, insan eliyle tabiat tahrip edildi. Tabiat düzelirse bal üretimi de düzelecek, biz de güleceğiz. Yağışlı bir bahar bekliyoruz" şeklinde konuştu. ■ ERDOĞAN CANKUŞ
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