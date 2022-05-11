Koç’tan ilk çeyrekte 152,1 milyar TL gelir

KOÇ Holding, yılın ilk çeyreğinde 152,1 milyar TL konsolide gelir elde etti. Holdingin ilk çeyrek net kârı 6,71 milyar lira oldu. Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 2022'nin ilk çeyreğinde yatırımları aralıksız sürdürerek 5,3 milyar TL'lik kombine yatırım gerçekleştirdiklerini, son 5 yılda yaptıkları toplam yatırımın 57,3 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi. 2021 yılında gösterdikleri istikrarlı ve başarılı performansı 2022'nin ilk çeyreğinde de sürdürdüklerini belirten Çakıroğlu, "Koç Topluluğu olarak, kurulduğumuz günden bu yana varlık gösterdiğimiz tüm sektörlerde sadece bugünün değil, geleceğin rekabetine de odaklanan bir anlayışıyla hareket etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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