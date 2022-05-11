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Haberler Ekonomi Türk çayına talep yükseldi

Türk çayına talep yükseldi

11.5.2022

Türk çayına talep yükseldi
TÜRKİYE'DEN Ocak-Nisan 2022 döneminde yapılan Türk çayı ihracatı yüzde 26 artarak 8 milyon 218 bin 912 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 4 aylık döneminde 90 ülkeye çay ihraç edildiğini söyledi. Ocaknisan döneminde 2 bin 464 ton çay ihraç edildiğini aktaran Gürdoğan, "Çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 54, değerde yüzde 26 artmış oldu. Belçika, Almanya ve ABD en fazla çay ihraç ettiğimiz ilk 3 ülke oldu. Kamerun, Macaristan, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kenya, Sudan, Litvanya, Estonya, Çekya, Finlandiya ve Mayotte'ye de bu dönem çay satıldı" dedi.
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