25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesine imza

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan 25 bin işçiyi kapsayan 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sendikal örgütlenmenin her çalışanın en doğal hakkı olduğunu belirterek, "Bakanlığımız, son 20 yılda dünya klasmanında birinci sınıf sosyal hizmet faaliyetleri üreten bir hüviyete kavuştu. Bununla ne kadar övünsek azdır" dedi. Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Aslan ve Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanı Devlet Sert tarafından imzalandı.

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