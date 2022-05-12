Almanya’ya ihracatta tarihi zirve

TÜRKİYE, geçen ay 1 milyar 832 milyon dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar olmayı sürdürdü. Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat Nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 arttı. Almanya'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 7,8 oldu. Almanya'yı, 1 milyar 530 milyon dolarla ABD, 1 milyar 107 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Almanya'ya geçen ay en fazla ihracatı 395 milyon 856 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

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