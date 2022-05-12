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Haberler Ekonomi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi olarak 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2022 olarak açıklandı.

12.05.2022, 09:30

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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