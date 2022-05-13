2 bin kişilik yeni yurt yapılıyor

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet, şube ve merkez ilçe müdürleriyle İl Müdürü Ömer İlman başkanlığında yoğun gündem maddeleriyle toplandı. Toplantıda yaklaşan Gençlik Haftası olmak üzere yurt, gençlik ve spor hizmetlerinde mevcut durum ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 2 bin kişilik yurt inşaatının ikinci etap çalışmalarının devam ettiği ve yeni eğitim- öğretim döneminde hizmete girmesinin planlandığı açıkladı. İlman, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Denizli'deki 12 öğrenci yurdunda 9 bin 392 üniversite öğrencisinin barınma, yemek, kredi ve burs hizmetlerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlandığına dikkat çekti. Yurtlarda barınmanın yanı sıra öğrencilerin geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanması için akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik kültür, sanat, eğitim ve sportif çalışmaların sürdüğünü hatırlatan İlman, Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ege Bölge finalinin 23-26 Mayıs tarihlerinde Denizli'de gerçekleşeceğini de dile getirdi.

"GENÇLERİMİZİN İYİ YETİŞMESİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

GENÇLİK ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu bilinçle yurt, gençlik ve spor hizmetleri ile toplumun en dinamik kesimi olan gençlere hizmet ediyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, "Gençler ülkemizin ve milletimizin geleceği ve umududur. Bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak bilgili, donanımlı ve özgüveni yüksek gençlerin yetişmesinde yurtlar önemli bir rol oynuyor" dedi.