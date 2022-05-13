Büyükşehir’in yardım melekleri

"KİMSE sahipsiz kalmayacak" sloganıyla hizmete başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, bugüne kadar 38 bin dolayında vatandaşın imdadına koştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

MERKEZ, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile ev temizliği ihtiyaçlarını gideriyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların sağlık kuruluşlarına naklini tam donanımlı ambulansları ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar onbinlerce vatandaşın yüzünü güldürdü.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini ve vatandaşIn gönüllerine dokunan önemli bir proje olduğuna dikkati çekti. Başkan Zolan, "Denizli'mizde kimse sahipsiz kalmayacak' dedik. Şükürler olsun sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Projemiz sosyal belediyecilik anlayışımızın vücut bulmuş halidir. Her şey mutlu ve huzurlu bir Denizli için" diye konuştu.