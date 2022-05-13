Can dostlara 5 yıldızlı hizmet

TÜRKİYE'DE sokak hayvanları için yapılan en modern tesislerden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi 3 yıldır can dostlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Kompleks bugüne kadar 51.700 sokak hayvanını misafir etti.

BAKIM VE TEDAVİ

SOKAK hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren tesis, bakımdan tedaviye, eğitim çalışmalarından, serbest gezi parkurları ve dinlenme alanlarına kadar birçok yönüyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor

BİZE EMANETLER

BAŞKAN Zolan, "Hayvanlar da bu dünyanın bir parçası, onları aç, susuz ve sahipsiz bırakmamak gerekiyor. Bu düşünceyle bu projemizi gerçekleştirdik. Can dostlarımız neye ihtiyaç duyar, nasıl yaşar ve rahat eder ona göre hareket ettik. Çünkü onlar bize emanet. Allah'ımın yarattığı canlılara sahip çıkmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz" dedi.

'SÖZ VERDİK YAPIYORUZ'

DENİZLİ'NİN uzun yıllardır hayalini kurduğu Denizli Kent Müzesi'nin yapımı devam ediyor. Müzenin Denizli turizmine çok büyük katkı sağlayacağını müjdeleyen Başkan Zolan, "Söz verdik yapıyoruz" dedi.

ÖNEMLİ DEĞERLER

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde inşa edilecek proje ile taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi restorasyonun ardından Denizli Kent Müzesi olarak hayata geçecek. 2 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olacak Denizli Kent Müzesi'nde Cumhuriyet döneminden Osmanlı'ya, Denizli'nin mutfak kültüründen Denizli efelerine kadar birçok değer yer alacak. Milli mücadelede Denizli, Denizli'nin ileri gelenleri, Denizli'nin ilkeleri, Denizli tarihi, Denizli evleri, Denizli mimarisi ve Denizli'nin simgeleri gibi onlarca değer burada sergilenecek. Başkan Osman Zolan, "Denizli'mizi turizm sektöründe daha da ileri noktalara götürmek, şehrimizin değerlerini yarınlarımıza ulaştırmak ve Denizli'mizin güzelliğine güzellik katmak için hepimizin hayali olan kent müzesi inşasına söz verdiğimiz gibi başladık. Söz verdik yapıyoruz" dedi.