Çikolata ve tatlıda marka olmayı hedefliyor

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde yaşayan Oğuzhan Özer (26), üniversitede pastacılık eğitiminin ardından devlet desteğiyle çocukluk hayali olan çikolata ve butik tatlılar işletmesini açtı.

Özer, "İşimin en güzel tarafı o eşsiz koku ve lezzetle uğraşmanın ve bu işi zevkle yapmanın tarifsiz mutluluğu" dedi. Küçük yaşlardan itibaren annesinin çikolata dükkanında çalışan Özer, Haliç Üniversitesi Aşçılık Bölümünü bitirdikten KOSGEB'den girişimcilik eğitimi hibe desteği aldı. Özer, "Annemin işini atölye tarzı bir imalathane ile büyütebileceğimizi düşündüm. Eğitimimi de bunun üzerine tamamlayıp, küçüklükten beri istediğim bir işletmenin sahibi oldum. Çok fazla özen ve aşırı sabır gerektiren bir işteyiz" diye konuştu.

Devletin vereceği desteklerle çok daha iyi yerlere gelmek istediğini vurgulayan Özer, "Bugünkü işimi seri üretim yapan bir fabrikaya dönüştürmek en büyük hayalim. Türkiye çapında marka olmak için çalışacağım" ifadelerini kullandı. ■ KAZIM YÖRÜKCE