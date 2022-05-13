CS Wind, İzmir’de 2. fabrikasını açıyor

GÜNEY Kore merkezli rüzgar türbini kule üreticisi CS Wind Üst Yöneticisi Gim Seong-gon, Türkiye'deki ikinci rüzgar türbini kule üretim fabrikalarını İzmir'de açacaklarını söyledi. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2018'de faaliyete geçen ilk fabrikalarına ilişkin bilgi veren Seong-gon, şunları kaydetti: "2018'de çalışan sayımız 83'tü ve şimdi iki fabrikamızda toplam 450 çalışana ulaşmış olacağız. Şimdiye kadar İzmir'deki iki fabrikamız için yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırım yaptık ve ek olarak kapasite geliştirme planımız da bulunuyor. İkinci fabrikamız İzmir'de yaklaşık olarak 250 kişiye istihdam sağladı."

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