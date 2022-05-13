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Haberler Ekonomi Doğuş Üniversitesi 38 personel alacak

Doğuş Üniversitesi 38 personel alacak

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 38 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 39 Mayıs 2022 olarak açıklandı.

13.05.2022, 10:01

Doğuş Üniversitesi 38 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24.ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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