DTO Başkanı Erdoğan, Bakan Muş'a "Denizli dosyası"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'ye gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Denizli iş dünyası ile buluştuğu toplantıda, şehrin ve yatırımcıların ilk sıralarda yer alan beklentilerini dile getirdi. Denizli'den İzmir'e yük taşımacılığı yapabilecekleri çift hat demiryolu istedi. "Böyle bir yatırım, iş dünyamızın hem navlun maliyetini düşürecek hem de zaman kaybı yaşamasını önleyecektir" diyen Erdoğan, "İhracatımız arttı. Vakit altın değerinde. Demiryolumuzun çift hat olması için sizden yardımcı olmanızı istiyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, ihracatın hızının kesilmemesi için ihracatçıya navlun primi desteği verilmesini de önerdi. Bakan Muş konuşmasında, imalat sanayinin hareketli olduğunu belirterek, bunun ekonomik büyümedeki yansımalarının yakın dönemde görüleceğini söyledi.

LİMİTLERİNİ AŞACAK

Erdoğan, "Uzun yıllardır gündemimizde olan Denizli-Aydın otoyolumuzun ihalesinin yapılması ve 2023'te bitecek olmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ederim. Bu yol ticari hayatımıza katkı sağlayacak. Tren yolu konusunda sıkıntılarımız var. Sarayköy'den Alsancak ile Aliağa Nemport Limanlarına doğrudan taşıma yapılabiliyor. Çift hatlı demiryolumuzun olmaması en büyük sıkıntımız. Demiryolu hattımızın TCEEGE Limanı'na bağlanmasını istiyoruz. Bu sayede maliyet düşecek; zaman kaybımız olmayacak. Çardak Havalimanımızdan kargo taşımacılığı yapamıyoruz. E-ihracat için, kargo terminali olması son derece önemli; Türk Hava Yolları'nın bu konuda girişim başlatması için desteğinizi bekliyoruz. Ayrıca, Denizli İstanbul arasındaki sefer sayılarımız, yoğunluk yaşadığımız dönemlerde yetersiz kalıyor. Sayın Bakanım, ihracatta rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. Sınır kapılarındaki bekleme süreleri arttı. Bu da termin sürelerini uzattı;. Özellikle, Bulgaristan sınırındaki kapılarımız Hamzabeyli ve Kapıkule'nin karşısında bulunan Kapitan Andreevo ve Lesova Sınır Kapılarının kapasitelerinin artırılması için, bir an önce üst düzey girişimlerde bulunulmalıdır. Sıkıntıyı ortadan kaldırabilmek için bir önerimiz var. Daha önce de uygulanan Sakarya Karasu ile Köstence arasındaki Ro-Ro seferleri yeniden başlatılmalı. Böyle bir düzenleme, Kapıkule'deki yoğunluğun aşılmasına çözüm olacak ve beklemeyi ortadan kaldıracaktır" dedi.

DENİZLİ TEKNİK TEKSTİL MERKEZİ

Başkan Erdoğan, Bakan Muş'u Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nin açılışına davet etti. Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası Olarak, yüzlerce proje arasından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mize bağlı sadece iki odadan biri seçilerek, Denizli'mizde Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi hayata geçirdik. Mayısın son haftasında Sanayi Bakanımızla sizi de bu merkezimizin açılışında görmekten onur duyarız" diye konuştu.