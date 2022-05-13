Erkek işi, zor demedi mermer atölyesi açtı

Afyonkarahisarlı ev hanımı Birgül Şen, KOSGEB desteği ile mermer atölyesi açarak kendi işinin patronu oldu. Şen'in, mermer atıklarından yaptığı ürünler yurt içi ve dışından ilgi görüyor. Afyonkarahisar'da yaşayan ilkokul mezunu ev hanımı Birgül Şen (31), kendi iş yerini açma hayalini gerçeğe dönüştürmek için eşi Orhan Şen ile araştırma yaptı.

KOSGEB'den girişimcilik kursu sertifikası ve hibe desteği alan Birgül Şen, mermeriyle ünlü İscehisar ilçesinde iki yıl önce mermer atölyesi açtı. Mermeri kesip, istenilen ölçülerde şekillendirdikten sonra makinelerle işleyen Birgül Şen'in ürettiği dış kaplama ve bina içi iç tasarım taşları başta ABD, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede evleri süslüyor. Şen, 6 kişiyi istihdam ettiği işletmesinde iş hacmini büyütmeyi hedefliyor.

PES ETMESİNLER

Çocukluk yıllarından beri küçük taşlara merakının olduğunu ve salgın döneminde bu işe girme kararı aldığını anlatan girişimci Şen, "Bu işi başaracağım dedim ve başardım. Dört çocuğumun rızkını buradan kazanıyorum. Mermer erkek işi gibi görünse de kadınlar da yapabilir. Herkes cesaretli olsun. Yapılmayacak iş yok. Her zaman işimin başındayım. Bir yaşındaki oğlumu da iş yerime getiriyorum. Herkese tavsiyem pes etmeden hayallerinin peşinden koşsunlar" dedi.

ESININ BASARISIYLA GURUR DUYUYOR

ORHAN Şen de elinden geldiğince eşi Birgül Hanıma destek olmaya çalıştığını söyledi. İşlerini severek yaptıklarını vurgulayan Şen, "Kesilmiş atık mermer malzemelerinden ürünler yapıyoruz. İmalatın her aşamasını üstlendik. Talebe göre dünyanın dört bir tarafına ürünlerimizi gönderiyoruz. Eşimin başarısıyla gurur duyuyorum. Onun hayalleri uçsuz bucaksız. Ben de bu konuda sonuna kadar kendisinin yanında olacağım" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE