Gelir ve karlılık artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA; Aydın, Denizli ve Muğla'daki tekstil ve giyim ürünleri, makine ve teçhizat ile gıda ürünleri imalatı sektörlerine yönelik, "Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Mevcut Durum Analizi" çalışmasına imza attı. GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, "Küresel düzeyde rekabet edebilirliğimizi artırmak, teknolojik ilerleme ile iktisadi büyümeyi sağlamak ve hayatımızı kolaylaştırmak amacıyla ulusal düzeyde belirlenen politika ve yatırımları Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak bölgesel düzeyde ilerletmek istiyoruz. Ajansın 2021-2023 dönemini kapsayan 'İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı' kapsamında hazırlanan analiz ile söz konusu sektörlerin mevcut durumu ortaya konmuştur.

İŞLETME ANAYASASI

Analiz Aydın, Denizli, Muğla'da tekstil ve giyim ürünleri, makine ve teçhizat, gıda ürünleri imalatı vb. öne çıkan sektörlerde dijital ve kurumsal dönüşümün sağlanarak gelir ve karlılık düzeyinin artırılması amacıyla yürüttüğümüz 'İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı'nın ilk adımıdır. Analizden elde edilen bilgiler Ajansımızın önümüzdeki dönem için dijitalleşme ve kurumsallaşma alanındaki faaliyetlerine ve desteklerine ışık tutacak, diğer karar alıcılara da rehberlik edecektir" dedi. Araştırma kapsamındaki işletmelerin %68'i Denizli ilinde, %26'sı Aydın'da ve %6'sı Muğla'da yer alıyor. Tekstil ürünleri imalatı sektöründeki işletmelerle yapılan anketlerin %95'i Denizli ilinde, gıda ürünleri imalatı sektöründeki işletmelerle yapılan anketlerin %53'ü Aydın'da yapıldı.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, "Öncelikle kurumsallaşma açısından araştırmanın sonuç ve değerlendirmesi yapılacak olursa; işletmelerin %77'sinde yazılı bir işletme anayasası bulunmamaktadır. İşletmelerin %71'inde çalışanların görev, rol, yetki ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenmiş olup tekstil ürünlerinin imalatı gerçekleştiren işletmeler (%77) ile en yüksek orana sahiptir. İşletmelerin %68'inde kalite kontrol biriminin aile üyesi olmayan ayrı profesyonel bir yöneticisi bulunmaktadır. Bunu %55 ile insan kaynakları birimi, %48 ile pazarlama birimi, %39 ile bilgi işlem/otomasyon birimi ve %27 ile Ar-Ge birimi takip etmiştir. İşletmelerin sadece %23'ünde aile üyesi dışında yönetici bulunmaktadır. Bu araştırma verileri analiz edildiğinde kurumsallaşma ilkelerine göre örgütsel yapısını dönüştüren işletme sayısı TR32 Bölgesi'nin ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında yeterli düzeyde bulunmamaktadır.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Günümüzde dijitalleşme hızla gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlar ve iş dünyasının değişen ihtiyaçları doğrultusunda, insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarını bir araya getiren bütüncül bir dönüşüm anlayışını ifade etmektedir. Dijitalleşme açısından araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde; bölgede öne çıkan sektörlerde dijitalleşme çabası içinde olan işletmelerin yoğun olduğu görülmektedir. Dijitalleşmeye olan eğilimi bakımından diğerlerine göre tekstil imalatı ile makine ve ekipman imalatı sektörleri öne çıkmaktadır. Bu noktada işletmelerin en büyük engel olarak gördüğü maliyet konusu ortaya çıkmaktadır" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

"BÖLGE sanayisinde dijital dönüşümün sağlanmasındaki en önemli hususlardan biri değişime gösterilen dirençtir" diyen Akdoğan, "Bu direnç; işletmenin ister yönetim ister diğer departmanlarında olsun, işletmelerin ve sanayinin gelişimi ve dönüşümü için büyük bir engel teşkil etmektedir. Bunun için dijitalleşme bilincinin yaratılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları ile departmanlara özel tasarlanmış eğitimlerin bir arada yürütüldüğü bir farkındalık programı planlamak ve bu hususta aksiyon almak bölge sanayisinin kurumsallaşması ve dijitalleşmesi mevzunda büyük bir dönüşüm yaratabileceği düşünülmektedir" dedi.

ARGE VE INOVASYON

AKDOĞAN şöyle konuştu: "Bir başka önemli husus işletmelerin dijital dönüşümüne ön ayak olabilecek insan kaynağının yaratılmasıdır. Üniversite, mesleki eğitim kuruluşları, STK'lar ile kamu kurum kuruluşlarının iş birliği yaparak gerekli alanlarda donanımlı eğitimi sağlayabilecek merkezleri oluşturması önemlidir. Üniversitelerden mezun olan eğitimli insan kaynağının iyi yönlendirilmesi ve bölge sanayine çekilebilmesi kilit noktayı oluşturmaktadır.

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Ayrıca bir başka önemli husus ise işletmelerin Ar- Ge ve inovasyon ile dijital dönüşüm başta olmak üzere birçok danışmanlık desteğine ihtiyaç duymasıdır. Aile şirketlerinin yoğun olduğu bölgede yönetişim, Ar-Ge ve inovasyon ile dijital dönüşüm başta olmak üzere çeşitli danışmanlık hizmetlerinin profesyoneller tarafından işletmelere yoğun olarak sunulması ve bunların destek mekanizmaları ile desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.