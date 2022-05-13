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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması ile Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulunda konuştu. Bakan nebati, "Enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır, önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

13.05.2022, 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 11:24

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon ve büyüme mesajı
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dikkat çeken büyüme ve enflasyon mesajı geldi. Bakan Nebati 2022 büyüme mesajında "Sanayide çarklar dönüyor. Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme eğilimi gösteriyor" ifadelerini kullandı. Nebat, enflasyonla ile mücadele vurgusunu kullanarak "Enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır, önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye izin vermeyeceğiz" dedi.

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