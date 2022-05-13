İŞKUR ile Aydın’da 18 kişinin hayali gerçekleşti

ÇALIŞMA ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü ile sözleşme imzalayan 14'ü engelli 18 vatandaş, iş kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü. İŞKUR hibe desteği projesinin 2022/1. dönem başvuruları sonuçlandı. Projesi onaylanan 18 vatandaşa İŞKUR İl Müdürlüğü'nce geri ödemesiz 1 milyon 47 bin TL hibe desteği verilecek. Kabul edilen projeler arasında hayvancılık, mini market, şarküteri, kafe, lokanta, oyun salonu işletmeciliği, aromatik yağ üretimi, ziraat ürünleri satışı gibi iş alanları bulunuyor. İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, iş kurmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Hibe desteği alarak kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı 10 Hazirana kadar il müdürlüğümüze ve hizmet merkezlerimize bekliyoruz" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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