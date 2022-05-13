İzmir ile Gaziantep’ten örnek iş birliği

İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nın yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan 112 kişilik heyet, iş birliği olanaklarını yerinde inceleyip ortak projeler üretmek için Gaziantep'i ziyaret etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret eden heyet, Gaziantep Ticaret Odası ile ortak meclis toplantısı gerçekleştirdi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Gaziantep ve İzmir'in çok fazla ortak yönü olduğuna dikkat çekerek, iş birliği için önerilerde bulundu. Özgener, "İki şehir arasında ortak bir ideathon ya da hackathon düzenlenmesini önemsiyoruz. Etkinliğin ilk etabının online olarak düzenlenmesi, yarı finalin Gaziantep'te finalin ise İzmir'de İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde fiziki olarak yapılmasını sizlere önermek isterim. İnanıyorum ki birlikte Türkiye'de örnek bir iş birliği modelini başlatmış olacağız" dedi.