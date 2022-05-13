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Haberler Ekonomi İzmir'in 8 ilçesinde harekete geçildi! İş yerleri ve depolara baskın düzenledi

İzmir'in 8 ilçesinde harekete geçildi! İş yerleri ve depolara baskın düzenledi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretim ve ticaretini yapanlara karşı 8 ilçede harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 bin 802 litre etil alkol, 1135 adet içki aroması, 99 şişe sahte içki, 70 litre açık sahte içki ele geçirildi.

13.05.2022, 11:42

İzmir'in 8 ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 10 bin 802 litre etil alkol, 1135 adet içki aroması, 99 şişe sahte içki, 70 litre açık sahte içki ve sahte alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir’in 8 ilçesinde harekete geçildi! İş yerleri ve depolara baskın düzenledi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı, Buca, Bornova, Karabağlar, Konak, Çiğli, Karşıyaka ve Torbalı ilçelerinde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.

İzmir’in 8 ilçesinde harekete geçildi! İş yerleri ve depolara baskın düzenledi

Teknik ve fiziki takibin ardından 6 ev, 3 iş yeri , 12 araç, 7 depoda yapılan aramalarda; toplam 10 bin 802 litre etil alkol, 1135 adet içki aroması, 99 şişe sahte içki, 70 litre açık sahte içki, 8 bin 972 etil alkol etiketi, 2 bin 090 kapak, 5 alkolmetre, 1 dijital termometre, 1000 litrelik etil alkol arıtma kazanı, 1000 litre kapasiteli tank,

1 arıtma kazanına bağlı bulunan elektrik paneli, 1 etil alkol aktarma motoru, 2 buharlaşan etil alkolün tekrardan yoğunlaşmasını sağlayan soğutma motoru, 1600 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu ve 150 boş karton koli ele geçirildi.

İzmir’in 8 ilçesinde harekete geçildi! İş yerleri ve depolara baskın düzenledi

Operasyonda M.Y.S., C.A. ve M.B. isimki kişiler gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’in 8 ilçesinde harekete geçildi! İş yerleri ve depolara baskın düzenledi

Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İzmir’in 8 ilçesinde harekete geçildi! İş yerleri ve depolara baskın düzenledi

Soruşturma kapsamında Bayraklı, Buca, Bornova, Karabağlar, Konak, Çiğli, Karşıya ve Torbalı ilçelerinde belirlenen 6 ikamet, 3 iş yeri, 12 araç ve 7 depoda arama yapıldı.

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