İzmir’in 8 ilçesinde harekete geçildi! İş yerleri ve depolara baskın düzenledi

Teknik ve fiziki takibin ardından 6 ev, 3 iş yeri , 12 araç, 7 depoda yapılan aramalarda; toplam 10 bin 802 litre etil alkol, 1135 adet içki aroması, 99 şişe sahte içki, 70 litre açık sahte içki, 8 bin 972 etil alkol etiketi, 2 bin 090 kapak, 5 alkolmetre, 1 dijital termometre, 1000 litrelik etil alkol arıtma kazanı, 1000 litre kapasiteli tank,

1 arıtma kazanına bağlı bulunan elektrik paneli, 1 etil alkol aktarma motoru, 2 buharlaşan etil alkolün tekrardan yoğunlaşmasını sağlayan soğutma motoru, 1600 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu ve 150 boş karton koli ele geçirildi.