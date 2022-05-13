Kentin ihracatı 470 milyon dolar

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Memişoğlu, Denizli ihracatının yüzde 25.1 artarak 470 milyon dolara ulaştığını söyledi, "İhracat bayram hediyesi verdi" dedi. DENİB Başkanı Memişoğlu, Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye ihracatının nisanda yüzde 24.6 yükselişle 23.4 milyar dolar olduğunu belirten Memişoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Denizli ihracatının ise yüzde 25.1 artışla 470 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Memişoğlu, "DENİB üyelerince kaydedilen ihracat yüzde 31,3 artarak 363 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu değer, DENİB üyelerince gerçekleştirilen en yüksek ihracat oldu ve rekor seviyeye ulaştı. İlimiz ve ülkemiz ihracatında nisan ayında yaşanan artışlar adeta bayram hediyesi oldu" dedi.

ÖNEMLİ BİR ARTIŞ

Memişoğlu, "Nisan ayında tekstil- konfeksiyon sektörümüzün ihracatı yüzde 32 artışla 184 milyon dolar olurken; elektrik-elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 19,6 artışla 77 milyon dolar, demir-demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 2,7 artışla 63 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 50,8 yükselişle 33 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Denizli'den en çok ihracat gerçekleştirilen ülke olan İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 11,1 artışla 59 milyon dolara ulaştı. Ardından gelen ABD'ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 76,6 artışla 55 milyon dolar olurken; Almanya'ya ihracatımız yüzde 21,9 artışla 41 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 35,8 artışla 34 milyon dolar, Fransa'ya ihracatımız yüzde 33,2 yükselişle 23 milyon dolar oldu" dedi.

GELİŞMELER KONUŞULDU

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımlarıyla Denizli iş dünyası ile istişare toplantısı düzenlediklerini hatırlatan Memişoğlu, "Bu toplantıda, ilimizin ihracat gündemine dair konuları değerlendirdik, farklı sektörlere yönelik güncel gelişmeleri masaya yatırdık. İhracatçı firmalarımız da söz alarak taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu" dedi. Denizli'nin Ocak-Nisan dönemini kapsayan 4 aylık ihracatının 1.7 milyar dolar olduğunu anlatan Memişoğlu, bu değerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26.8 arttığını vurguladı. SEBAHATTİN ALP