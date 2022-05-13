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Haberler Ekonomi Kentin ikinci beyaz cenneti: Denizli Kayak Merkezi

Kentin ikinci beyaz cenneti: Denizli Kayak Merkezi

Pamukkale’nin ardından şehrin ikinci beyaz cenneti olan Denizli Kayak Merkezi bu yıl 300 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Alplere özgü kar kalitesiyle yoğun ilgi çeken Ege’nin en büyük kayak tesisi, Türkiye’nin gözde kış turizm merkezlerinden biri oldu

13.5.2022

Kentin ikinci beyaz cenneti: Denizli Kayak Merkezi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin kenti kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi akınına uğradı. Tesis, geçen yıl yapılan dünya standartlarındaki yol kalitesi ve bu yıl tamamlanması planlanan 4 katlı sosyal tesisi ile değerine değer katacak.

EGE'NİN EN BÜYÜK TESİSİ
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi ile kentin var olan turizm potansiyelini dört mevsime yaydıklarını belirterek, tesisin kış turizminin yeni gözdesi olduğunu söyledi. Ege'nin en büyük kayak merkezinin kayak severleri ağırladığını kaydeden Başkan Zolan, "Denizli'miz kış turizminde de adından söz ettiriyor. Merkezimiz bu yıl karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen yüzbinlerce vatandaşımızı ağırladı" dedi.

KAR KALİTESİ TAVAS'TAKİ
2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, en uzunu 1700 metre, ikincisi 1500 metre, üçüncüsü ise 700 metrelik mekanik tesislerle amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet verirken, Alplere özgü kar kalitesiyle de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen amatör ve profesyonel kayakçıları ağırladı. 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pisti ile hizmet veren tesisi bu sezon 300 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

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