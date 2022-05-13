Mahalleliler bir araya geldi

TAVAS Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftar programları vatandaşların yoğun katılımları ile gerçekleşti.

RAHMET VE BEREKET

RAMAZAN, birlik, beraberlik, paylaşmaktır anlayışı ile hareket eden Tavas Belediyesi Ramazan ayının başından sonuna her gün bir veya daha fazla mahallede iftar vererek, mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Rahmetin, bereketin ve bolluğun ayı olan Mübarek Ramazanda hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Mahalle iftarlarımız vesilesi ile mahalle kültürünü yaşatmış oluyor, halkımızla hemhal oluyoruz. Ramazan ayının birliğimize, kardeşliğimize, hemşehrilik bilincinin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların, kıldığımız namazların, yapılan hayırların kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.