Mermer Fuarı’na Denizli damga vurdu

DENİZLİ Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirilen ve Denizli'den 65 firmanın katıldığı 27'nci Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda stant açan Denizli firmalarını ziyaret etti. Marble İzmir Fair 2022'ye katılan firmaların sahipleri ile temsilcilerinden, sektörleri ile fuar hakkındaki görüşlerini dinledi.

İSTİŞARELERDE BULUNULDU

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ile, İzmir'de 27'nci kez kapılarını açan Marble İzmir Fair 2022'de yer alan Denizlili firmaları yalnız bırakmadı; tek tek stantlarında ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Başkan Erdoğan ile Milletvekili Tin'e DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Musa İmançlı ve Ali Taşevli ile DTO Meclis Üyesi Engin Boyacı da eşlik etti. Fuarları çok önemsediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Denizlili mermercilerimiz ve Denizli Ticaret Odamızın üyeleriyle bir araya gelip, fuar ve sektörleriyle ilgili istişarede bulunduk. Onların mutlu olduğunu, geleceğe dair de umutlu olduklarını gördük ve sevindik" dedi.

MİLLETVEKİLİ Tin ise Denizlili firmaların fuar alanında göz doldurduğunu söyledi. Tin, "Üreten, istihdam sağlayan yeni tasarım ve fikirlerle kentimizin yarınlarına, ülkemizin ufkuna umut olan iş insanlarımızın gayreti yadsınamaz. Sanayicilerimiz ile iş birliği içinde ortak hedeflerimize doğru ilerliyoruz" dedi. Dünya doğal taş sektörünün kalbinin attığı yer olarak tanımlanan Marble İzmir Fair 2022, 30 Mart-2 Nisan arasında açık kaldı; sektörün temsilcilerini buluşturdu. 150 bin metrekare alanda 1.015 katılımcının yer aldığı fuarı, 145 ülkeden 8 bin 590'ı yabancı olmak üzere toplam 78 bin 96 kişi ziyaret etti.