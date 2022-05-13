Mühendis girişimci hibe desteğiyle çiftlik kurdu

NİĞDE'NİN Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında aldığı hibe ile entansif koyun yetiştiriciliği yapan girişimci ziraat mühendisi Fevzi Kırım, kırmızı et üretimine katkı sağlıyor. 1 milyon 700 bin liraya mal olan tesisin kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı tutarın yüzde 50'sini hibe olarak tahsis etti. Yaklaşık 200 koyun ile çiftlik kuran Kırım, 3 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısını 3 bine çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Kırım, "Daha az enerji ve maliyetle üretimi artırdık. Gençler para, akıl ve cesaretlerini birleştirebilirlerse kendi işletmelerini kurup kar elde edebilirler" ifadelerini kullandı.

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