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Haberler Ekonomi Mühendis girişimci hibe desteğiyle çiftlik kurdu

Mühendis girişimci hibe desteğiyle çiftlik kurdu

13.5.2022

Mühendis girişimci hibe desteğiyle çiftlik kurdu
NİĞDE'NİN Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında aldığı hibe ile entansif koyun yetiştiriciliği yapan girişimci ziraat mühendisi Fevzi Kırım, kırmızı et üretimine katkı sağlıyor. 1 milyon 700 bin liraya mal olan tesisin kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı tutarın yüzde 50'sini hibe olarak tahsis etti. Yaklaşık 200 koyun ile çiftlik kuran Kırım, 3 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısını 3 bine çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Kırım, "Daha az enerji ve maliyetle üretimi artırdık. Gençler para, akıl ve cesaretlerini birleştirebilirlerse kendi işletmelerini kurup kar elde edebilirler" ifadelerini kullandı.
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