Ödüle doymuyor

Pamukkale Belediyesi, 2021 yılını 5 ödülle kapatırken, 2022 yılında da ödüller almaya devam ediyor. Bu yıl ilk ödül Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliğinde gerçekleştirilen "Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda "Engelli Saatlik ve Gündüz Bakımevi" projesiyle gelmiş, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden almıştı.

BİZE ŞEVK VERİYOR

Yılın ikinci ödülü Yeni Asır Gazetesi tarafından verilen "Seyir Tepesi Şehir Ormanı" ile "Yılın En İyi Proje Ödülü" oldu. ATRAX Star Awards 2022- Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri'nde Pamukkale Belediyesi, "Yılın Mutlu İlçesi" ve "En Başarılı Büyük Ölçekli Belediye Parkı" kategorilerinde 2 ödüle layık görüldü. Pamukkale Belediyesi üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin düzenlediği 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'ndan da 2 ödül çıkarmayı başardı. 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler kategorisinde belediye bünyesinde Pamukkale Arama Kurtarma Timi (PAKUT) kurulması ile kategori 3. olurken, üst yapı çalışmaları kategorisinde Tarihi Belenardıç Cami Restorasyonu ile 1.'lik ödülüne layık görüldü.

Pamukkale Belediyesi, iki ödülü de Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü'den aldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ödüllerin yapılan çalışmaların karşılığı anlamı taşıdığını ifade ederek, "Biz yaptığımız tüm çalışmalarımı halkımıza ve ilçemizde değer katmak için yapıyoruz. Çok şükür hayata geçirdiğimiz projelerimiz hem 2021 hem de 2022 yılında ödüller almaya devam ediyor" dedi. Ödül törenin düzenlediği salonda yarışmaya katılan projeler sergilendi. Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen üyesi olan Belediye Başkanı Avni Örki, ödül töreninin ardından Akdeniz Belediyeler Birliği'nin encümen üyelerinin seçimine katıldı. Seçim sonunda Başkan Örki, yeniden Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen üyeliğine seçildi.

ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Pamukkale Belediyesi, geçtiğimiz yıl, 1884 yılında inşa edilen Tarihi Belenardıç Camisi'ni restore etmişti. Tarihi cami için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan Pamukkale Belediyesi tarafından alınan rölöve, restitüsyon ve restorasyon izinleri kapsamında aslı korunarak restorasyon çalışmaları tamamlanmıştı.

Adeta ilmek ilmek işlenen tarihi Belenardıç Camisi Denizli turizmine katkı sağlamaya başladı. Özel turlarla Denizli'ye gelen turistler, Belenardıç mahallesindeki 138 yıllık tarihi camiyi de ziyaret ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Eşsiz bir tarihi güzelliği bulunan Pamukkalemizin her bir değerine sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

KAVAKBAŞI'NA DOĞA VE FEN OKULU

PAMUKKALE Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerine bir yenisini daha ekledi. Kavakbaşı mahallesinde Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu'nda çalışmalar başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Hayalini kurduğumuz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Pamukkale'de halkının talep ve isteklerine göre en uygun projeleri birer birer sonuçlandıran Pamukkale Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Pamukkale Belediyesi, Kavakbaşı Mahallesi'nde atıl halde bulunan eski köy okulunu yepyeni bir görünüme kavuşturarak, Doğa ve Fen Okulu olarak eğitime kazandıracak.

HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYIZ

EKİPLER, ilk adım olarak proje alanının çevresini panel çitle kapatmaya başladı. Çalışma kapsamında alanda macera parkuru, gözetleme kuleleri, ateş yakma alanları, kazı alanları, denge parkurları, duyu yolu parkurları, çamur ve kil alanları ve tarım alanları yapılıyor. Hayvan barınaklarında kümes hayvanları, kedi, köpek gibi diğer hayvanlar da bulunacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kavakbaşı Mahallesi'nde 4 bin 500 m2'lik alan içerisindeki eski köy okulunu, Doğa ve Fen Okulu'na dönüştürüleceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Kavakbaşı'ndaki Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu projesinde çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlama gayreti içinde olduğumuz Pamukkale Belediyesi Kavakbaşı Doğa ve Fen Okulu'muz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

23 NİSAN COŞKUSU TÜM KENTİ SARDI

PAMUKKALE Belediyesi her bayramda olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıldönümünde de özel etkinlikler düzenledi. 23 Nisan coşkusunu çocuklara doyasıya yaşatmak isteyen Pamukkale Belediyesi bu güne özel etkinlikler organize etti. Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları çizgi film kahramanı Kukuli ile buluşturdu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda 3 seansta binlerce çocuk bayram sevinci yaşadı. Etkinliğe ilgi o kadar yoğundu ki 23 Nisan coşkusu adeta salonlara sığmadı. Çocuklar etkinlik alanında yüz boyama ve eğlenceli oyunlarla bayram coşkusunu doyasıya yaşama imkânı buldu.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Pamukkale Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri lunaparkta da devam etti. Gün boyu süren etkinlikte çocuklar, çarpışan araba, dönme dolap, balerin ve diğer oyun gruplarında doyasıya eğlenme imkânı buldular. "Çocuklar eğleniyor, okullar yarışıyor" etkinliği düzenlendi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar özel hazırlanan alanlarda mini basketbol, dart, bocce, masa tenisi, barfiks, şut, labirent oyunu ve badminton dallarında yarıştılar. Ayrıca çocuklar yüz boyama, boya atölyesi ve atış poligonunda güzel vakit geçirme şansı yakaladı.Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İyi ki 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Paşa 23 Nisan'ı ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarına bayram olarak hediye etmiş" dedi.