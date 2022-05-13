Öğrenciler kariyer fırsatlarını tanıdı

EGE Bölgesi Kariyer Fuarı 2022 (EGEKAF 22) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, "Yetenek Her Yerde" teması ile Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, İzmir Fuar Alanı'nda düzenlendi. Öğrenciler, firmaların insan kaynakları yetkilileri ile görüşüp, staj ve kariyer olanakları konularında ilk ağızdan bilgi aldı. Mülakatlar, seminerler, paneller, söyleşiler, mülakat atölyeleri ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

AVRUPA'NIN alanında en kapsamlı organizasyonu olan EGEKAF' 22'yi iki günde yüz bine yakın öğrenci ve mezun staj ve kariyer olanakları konusunda firma ve kamu kurumlarının yetkililerinden bilgi almak ve görüşme gerçekleştirmek için ziyaret ederken, yaklaşık 600 firma da standları ile bu büyük organizasyonda yer aldı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç'ın da katıldığı açılış töreninde protokol konuşmaları ve ödül töreni gerçekleştirilirken, ardından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, İzmir il protokolünden isimler ve paydaş üniversitelerin rektörlerinin katılımı ile açılış kurdelesi kesildi. Açılış Töreni'nin sonrasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ KARMER) Müdürü Prof. Dr. Reşat Ceylan ve yetkililer ile birlikte PAÜ'nün standını ziyaret ederken görevliler ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Rektör Kutluhan, "EGEKAF 2023'e ev sahipliği yapma konusunda, ne kadar hazır ve istekli olduğumuzu gösterdik" diye konuştu.

PAÜ'YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile yaptığı istişarede, öğrenci ve firma olarak Denizli'nin yoğun katılımından dolayı teşekkür etti.

ÖNEMLİ FİRMALAR SPONSOR OLDU

PAMUKKALE Üniversitesi'nin EGEKAF'a yaklaşık 4 bin öğrencisi ile katıldığını belirterek üniversiteye sponsor olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ersağ, Özçınar Mermer, Hacı Şerif, Altıntop Kuruyemiş, Denizli Ticaret Odası, Çivril Belediyesi, Zimek Makine, Turkuaz Otomotiv, Pamukkale Üniversitesi Teknokent, Yedeks Tekstil, Evliyaoğlu Tekstil, Acıpayam Belediyesi, Bekilli Belediyesi, Çameli Belediyesi, Askon Demir Çelik, Kale Belediyesi, Ayazoğlu Tekstil, Panayır Tekstil, Aksa Jeneratör Denizli Şubesi, Askon İşadamları Derneği Denizli Şubesi, Tursab, Aslı Tekstil, Uğurlular Tekstil, Denizli Özel Egekent Hastanesi, Bozkurt Belediyesi, Çardak Belediyesi, Buldan Belediyesi, Sarayköy Belediyesi, AYNES ile fuara katılım gösteren firmalar ve kurumlar olan Veritas Tekstil, Tosunoğlu Tekstil, Evliyaoğlu Tekstil, Uğurlular Tekstil, Aydem, Yedeks Tekstil, Aslı Tekstil, Mercan Kimya, Abalıoğlu Holding (Flidea ve Dentaş), Spinteks Composite Fabrics, Ersağ, The Barine, Gamatekstil, Aynes, Pamukkale Teknokent, Denizli İş-Kur, GEKA, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Uspar Tekstil, Askon Demir Çelik'e teşekkürlerini sundu.