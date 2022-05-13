Örnek çalışmalara imza atılıyor

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nin hayvan yetiştiricilerine uygun fiyata satışını yaptığı arpa işlemleri için, Tavas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetiştiricilere destek sağlıyordu. Kasım ayına kadar Burdur'dan teslim edilen arpaların Denizli'den teslim edilmeye başlamasıyla özellikle küçük aile işletmelerinin de arpa alabilmesi için Tavas Belediyesi yetiştiricilere tahsis edilen arpaların nakliyesini ücretsiz yaptı.

ÜCRETSİZ HİZMET

18 Şubat 2022 tarihinde Denizli'de düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı Sektör toplantısında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü tarafından diğer belediyelere örnek gösterilen Tavas Belediyesi Tarım ve Hayvancılık alanında örnek olmaya devam ediyor. Yetiştiricilerin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Yetiştiricilerimiz geçen yıl yaşanan kuraklık sebebiyle arpa temininde sıkıntı yaşıyor. Bu süreçte Toprak Mahsulleri Ofisimiz yetiştiricilerimize uygun fiyata arpa temin ederek üretim maliyetlerini en aza indirme konusunda çalışmalar yürütüyor. Biz de yetiştiricilerimizin nakliye ve dağıtım hizmetini ücretsiz sağlayarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sunuyoruz" diye konuştu.

HAYIRLI OLSUN

BAŞKANI Hüseyin İnamlık şöyle konuştu: "Kasım, Ocak ve Mart ayı arpa tahsislerinde, toplam 1400 yetiştiricimizin 1.600 ton arpasının nakliyesi Belediyemiz tarafından yapılarak, yetiştiricilerimize arpalarını 5 ayrı bölgede Belediyemiz tarafından yapılan kantarlarda teslim ettik. Yem girdi maliyeti olarak 4,5 milyon TL, nakliye maliyeti 3 milyon TL olmak üzere toplam 7,5 Milyon TL yetiştiricimizin cebinde kaldı. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun."