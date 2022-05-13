Pamukkale Belediyesi’nden eğitime dev destek

Pamukkale Belediyesi eğitim konusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Arsası hayırseverler tarafından bağışlanan yapımı Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleşen Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun açılışı okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeği ile yapıldı. Yapımı tamamlanan ara tatil sonrası 18 Nisan 2022 Pazartesi günü eğitim öğretime başlanan okulun açılışına Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve ilçe başkanları, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir şekilde gerçekleşen törene Deliktaş ve çevre mahallelerden binlerce vatandaş da ilgi gösterdi. Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun 19 Şubat 2021 tarihinde temeli atılmıştı.

HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

6 kat ve 24 derslikten oluşan okulda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın planlamasına göre, inovasyon atölyeleri, yabancı dil öğrenme sınıfları, konferans salonu, mescit, kütüphane etkileşim imkânları, çeşitli faaliyetlerle öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmesi sağlanacak. Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun maliyeti ise 9,5 milyon TL oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldikten sonra 7 gün 24 saat esasıyla hiç durmadan çalıştıklarının altını çizdi.

"Seçimlerden çok kısa bir süre sonra koronavirüs pandemisi dünyayı sardı" diyen Başkan Örki, "Biz buna rağmen hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık. Her ne söz verdiysek yerine getirmeye çalıştık. Bizim bir hayalimiz vardı. Pamukkale ilçemize çok güzel bir okul kazandırmak istiyorduk. Hayır severimiz Muhammet Serter'in okul yapımı şartı ile bağışladığı alanda Nihat Zeybekci bakanımız ve Osman Zolan başkanımız sayesinde okul yapmaya başladık. Yüce rabbim işimizi kolay eyledi. İnşallah bu eğitim yuvamız hayırlara nasip olsun diyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ise, "Bu okulun yapımında da başta hayırseverimiz Muhammet Serter ve bu okul için arsa bağışında bulunan hayırseverlerimiz ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin önemli katkıları var. Eğitim konusunda her zaman yanımızda olan sayın bakanımız Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TEBRIK EDIYORUM

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, "Bu güzel okulun yapımında emeği geçen başta Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ayrıca hayırseverlerimizden Muhammet Serter abimiz ve Serter ailesinin hayrını Allah'ım kabul eylesin. Burada arsa bağışında bulunanlardan ve çok uğraşan muhtarımızdan Allah razı olsun diyorum" diye konuştu.