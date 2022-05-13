Pamukkale’ye 4 ayda 240 bin ziyaretçi geldi

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ziyaretçilerini kendine çeken Pamukkale'ye dünyanın dört bir tarafından gelenler buradaki güzellikleri görme şansı elde ediyor. Ziyaretçiler beyaz travertenler üzerinden ve tarihi kalıntıların arasından yürüyerek geçip, "Kleopatra Havuzu" olarak anılan ve dört mevsim sıcaklığı 36 derece olan antik havuzun da tadını çıkarıyor. Bölgedeki sıcak hava balonu ve yamaç paraşütü de eşsiz manzarayı gökyüzünden izleme fırsatı sunuyor. 2020 yılında Pamukkale'yi 1 Ocak ile 18 Mart 2020 arasında 151 bin 268 kişi ziyaret etti. Salgın dolayısıyla girişler 19 Mart'tan 1 Haziran'a kadar kapatıldı. Geçen yıl 1 Ocak-30 Nisan döneminde Pamukkale'yi 100 bin 145 kişi ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde ise 240 bin 883 turist geldi. Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 30 Nisan'dan 4 Mayıs'a kadar da bölgeyi 34 bin 220 kişi ziyaret etti.

HEDEFİ TUTTURURUZ

Şen, bu yılki ziyaretçi sayısının turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Yıl sonuna kadar 2 milyon turist hedeflediklerini belirten Şen, şöyle konuştu: "Bu hedefi rahatlıkla tutturabileceğimize inanıyoruz. Bizde konaklayan misafirler ağırlıklı olarak Güney Amerika ve Uzak Doğu'dan gelen misafirler. Şu an itibarıyla Avrupa'dan gelen turistler de başladı. Bu yıl Pamukkale'de 2019 yılını aratmayan bir sezon geçireceğiz. Belki 2019 yılı rakamlarının da üstüne çıkabileceğimizi umut etmekteyiz."

KATKI SAĞLAR

Şen, "Bizim İstanbul seferlerinin haricinde de İstanbul-Denizli- Kapadokya arasında ring yapacak bir uçak seferine de ihtiyacımız var. Eskiden 8 olan uçak seferi şu anda 4 tane. Bazısının saati de çok uygun değil. Bizim rakip illerimiz dediğimiz; ithalat ve ihracatta başa baş gittiğimiz illerden 14-15 tane direkt İstanbul seferi var. Bunun haricinde bağlantılı yaklaşık 35 sefer var. Yurtdışına uçuşlar var. Bizim şehrimizde 4 sefer var. Denizli'deki havalimanında gümrükleme de var, her şey var. Uçak indiremiyoruz. Ben bunu anlayamıyorum. Biz hala bu seferlerin arttırılmasını sağlayamıyoruz. Bu bizim hem ticaretimize hem de turizmimize yansıyor. Ciddi anlamda bizim İstanbul seferlerinin haricinde de İstanbul-Denizli- Kapadokya arasında ring yapacak bir uçak seferine de ihtiyacımız var. Bunu sağladığımız zaman hem Kapadokya Bölgesi'ne hem Denizli Bölgesi'ne turizm anlamında da katkı sağlamış oluruz. O bölgelerdeki vatandaşların da buraya gelmesini sağlarız. O bölgeye yakın illerdeki vatandaşlar da Pamukkale'ye gelirler. Bizim de buradan Kapadokya'ya seyahatlerimiz olur. Bunun sağlanması lazım. Buradan Denizli milletvekillerimize sesleniyorum. Lütfen bu konuda destek versinler" diye konuştu.

"BAKANIMIZ DA KATILACAK"

23-27 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan 42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu hakkında konuşan Başkan Şen, "Yaklaşık 2 bin arkeolog, şehrimize gelecek. Programında bir değişiklik olmazsa Kültür ve Turizm Bakanımız da katılacak. Şehrimiz için çok önemli bir etkinlik. Bu tür etkinliklerin olması, şehir turizmine de kültürüne de katkı sağlayacak. Şehrin tanıtımına da faydalı olacak. Gelecek olan kişiler de çok etkin ve kendi konularında bilgili insanlar. Şehrimiz de bundan faydalanacaktır" diye konuştu.

'HİERAPOLİS'TEKİ KAZI ÇALIŞMALARI ARTTIRILMALI'

YÖNETİM Kurulu ile Hierapolis Ören Yeri'nde inceleme gezisine çıktıklarını ifade eden Başkan Şen, "Restorasyonu tamamlanmış bazı noktalarda hızlı bir şekilde müdahale yapılması gereken yerler var. Kuzey kapısından girdikten sonra hamamların olduğu bir bölgenin restorasyon çalışması yapılmış, çelik iskelelerle güvenlik altına alınmış. Bakımsızlıktan iskeleler de çürümüş durumda. Oradaki işletmeci firma güvenlik önlemi olsun diye etrafını kapatmışlar. Öncelikle bizim bunları korumamız, bir de Hierapolis'teki kazı çalışmalarını arttırmamız lazım."

SEBAHATTİN ALP