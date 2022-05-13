Tariş Pamuk Birliği, ham yağ tesislerinin tapusunu aldı

Tariş Pamuk Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, bankalara olan borçlarını ödeyerek ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ham yağ üretim tesislerinin tapusunu aldı. Borç batağındaki Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, son 5 yılda Faruk Aydın başkanlığında eski güçlü günlerine döndü. Birliğin Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 180 milyon lira yatırım yaptığı ham yağ üretim tesisi geçtiğimiz yıllarda tam kapasite ile üretime başladı. İşletmede pamuk ve ayçiçeği çekirdeği, soya, kanola ve aspir tohumu işlenerek ham yağ, linter pamuğu, elek üstü, kapçık ve küspe üretilirken ham yağın yanı sıra rafine yağ üretimi gerçekleştirildi. Böylece ham yağ satışından ciddi kar sağlandı. Birliğin borçlarından dolayı tesisin tapusunun hisseleri bazı bankaların mülkiyetinde bulunuyordu.

300 MİLYON TL KAZANÇ

Bankalarla yapılan yapılandırmaların ardından borcunu ödeyen Tariş Pamuk Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, tapusu alarak tesisleri Birliğin mülkiyetine kazandırdı. Aydın Ham Yağ Üretim Tesisleri'nde Birlik yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Birliğe bağlı kooperatif başkanları ve üreticilerle bir araya gelen Birlik Başkanı Faruk Aydın, tesisin tapusunun alındığı müjdesini paylaştı. Tesisin bulunduğu alanın değerinin 300 milyon lira olduğunu dile getiren Aydın, "650 milyon lira borç aldık. Bugün itibariyle Tariş Pamuk Birliği Türkiye'nin en güvenilir kooperatifi olmuştur. Bunu ortaklarımızla, üreticilerimizle başardık. Herkes kooperatifin gücünü gördü. Pamuk ekimini ilgi arttı. Tariş'e güven arttı. Çekirdek fiyatını açıklayan bir kurum olduk. Türkiye'de pamuk ve çekirdek piyasasının merkezi Tariş oldu. Bitecek dediler, Tariş daha da güçlendi. Bu tesislerin maddi değeri 300 milyon liradır. Artık burası bizimdir. Tariş Pamuk Birliği ortaklarımıza ve Egeli üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

YENİ GAYRİMENKULLER ALACAĞIZ

BORÇLARINDAN dolayı daha önce satılan yerlerin yerine Birliğe yeni gayrimenkuller kazandıracaklarını da ifade eden Aydın, "Daha önce Birliğimize ait olup satılan yerlerden kasaya tek kuruş girmedi. Tüm bunlar borçlara gitti. Ancak Tariş Pamuk Birliği'nin kimseye bağlılığı kalmamıştır. Özgür iradesi ile kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi işlemlerini gerçekleştirebilen bir Birlik haline geldik. Tariş Pamuk Birliği olarak satılanların yerine yeni gayrimenkuller satın alacağız" diye konuştu.



KAZIM YÖRÜKCE