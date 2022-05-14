Çalışanlarımızı enflasyonun etkilerine karşı koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"nde yaptığı konuşmada çalışanların ve emekçilerin enflasyon tahribatına karşı korunacağını söyledi. Gazetecilerin kendisine sürekli "Enflasyon yüksek. Bu şartlar karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini bildiren Bilgin, Türkiye'de yüzde 70'lere dayanan enflasyonun ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

SORUMLULUĞUMUZ VAR

Enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisine değinen Bilgin, "Bunlara karşı çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Dolayısıyla önümüzde temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha kapsamlı korunmasını sağlayacak düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece çalışanlarımızın mı? Kamu çalışanları, memurlar, işçilerimizle değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var. Onları da koruyacağız. Onlara karşı da sorumluluğumuz var" dedi.

ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Bakan Bilgin şunları söyledi: "Daha birçok konu... İşte bugünlerde bitirdik, son değerlendirmeleri yapıyoruz. 3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Emekçi, çalışan, işçi ve emekliler endişe etmesin. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak, tahribatlara karşı da korumak, onları tıpkı gıdanın geleceğini düşündüğümüz gibi emeğimizi, emeklilerimizi, insanımızın geleceğini de düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda benim görevim."

EMEKÇİLERİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ

GIDAYI yeniden sağlıklı bir şekilde üretmenin önemine işaret eden Bilgin, Türkiye'nin yeniden kendi geleneğini kendi topraklarıyla buluşturacak üretim düzenine ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Toprak, gıda ve doğal şekeri koruyarak geleceğe sahip çıkacaklarını, bunun yanı sıra emekçileri de sahipsiz bırakmayacaklarını ifade eden Bilgin, emekçi olmadan üretimin olmayacağının altını çizdi.