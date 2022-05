Dünya fındık üretiminin yüzde 61’i Türkiye’den

KURU meyve endüstrisiyle ilgili tek uluslararası etkinlik olan Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi'nde 2022-2023 sezonu fındık rekoltesi açıklandı. Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC), bu yıl 39'uncu kez 11-13 Mayıs'ta Dubai'de düzenlendi.

İLK SIRADA BULUNUYOR

ULUSLARARASI Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi'nce (INC) açıklanan fındık üreten ülkelerin toplam rekoltesi 1 milyon 255 bin 700 ton. Bunun 760 bin tonu Türkiye'den. Açıklanan verilere göre 2021-2022 sezonundan devreden 169 bin 900 ton stoklarla birlikte dünya genelinde toplam beklenen rekolte 1 milyon 393 bin 700 ton. Geçen sezona göre 228 bin 550 ton üretimde artış var. INC 2021-2022 sezonu için 1 milyon 165 bin 150 ton rekolte açıklamıştı. Fındık üretiminde 760 bin ton üretimle ilk sırada yer alan Türkiye'yi 150 bin tonla İtalya ve 86 bin tonla ABD takip ediyor. INC verilerine göre, geçen yıldan devreden 105 bin ton stokla birlikte Türkiye'nin toplam fındık rekoltesi 785 bin ton. Bu da gösteriyor ki dünya genelinde üretimin yüzde 61'i Türkiye'den karşılanacak.