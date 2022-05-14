İkinci el otoda satışlar da fiyatlar da arttı

TÜRKİYE ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 29, fiyatlar da ortalamada yüzde 4 arttı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporuna göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 191 bin 401 satış gerçekleşti. Satışlarda mart ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 34 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 39 artış kaydedildi. Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

DİZELLER İLK SIRADA

2010-2021 model araçlar arasında nisanda satışlarda bir önceki aya göre ortalamada yüzde 4 artış gözlendi. Motor tipine göre nisanda en yüksek payı 115 bin 533 satış ve yüzde 60,4 payla dizel otomobiller aldı. En fazla ikinci el otomotiv satışı yüzde 28 pay ve 53 bin 444 satışla İstanbul'da gerçekleşti. 10 bin 555 satış ve yüzde 6 payla İzmir 3 sırada yer aldı.