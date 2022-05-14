Manisalı üreticiler dünyaya kiraz gönderiyor

Manisa'da Sancaklıbozköy Mahallesi'nde özellikle kadın ve genç üreticiler Kuzey Yarım Küre'nin en erken kirazını üretip hasat ediyor. Toplanan kirazlar başta Avrupa olmak üzere Uzakdoğu'ya, Çin'e, Güney Kore'ye gönderilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Manisalı çiftçiler dünyaya gıda konusuna üretimleriyle destek oluyorlar. Pandemi döneminde özellikle üretimin önemi daha fazla hissedildi.

'EN GÜZELİNİ YESİNLER'

Manisa'da çiftçiler Kuzey Yarım Küre'nin en erken kirazını hasat etmek için var gücüyle çalışıyor. Sabah saat 6-7'de tarlaya gidip saat 2'ye kadar kiraz topluyorlar ve kiraz pazarına götürüyorlar. Kirazlar tüccarlar sayesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin yanı sıra yurt dışına ihraç ediliyor.

Manisa'da Şehzadeler ilçesinde bulunan Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yıllardır kiraz üreten Nuray Can, (49) "Küçüklüğümden beri kirazın içindeyim. Ailece kirazla uğraşıyoruz. Genelde Mayıs ayında kiraz toplamaya başlıyoruz. Ancak bu sene hasat geç başladı. Genelde Nisan ayında başlıyorduk. Sabah saat 6-7'de toplamaya başlıyoruz, öğlen 2 bazen 2 buçuğa kadar topluyoruz. İnsanların en güzel kirazı yemesi için gayret gösteriyoruz. Topladığımız bu kirazlar iç piyasada tüketildiği gibi ihracata da gönderiliyor" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK