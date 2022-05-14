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Haberler Ekonomi Sanayi üretimi yüzde 9,6 arttı

Sanayi üretimi yüzde 9,6 arttı

14.5.2022

Sanayi üretimi yüzde 9,6 arttı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 9,5 artış oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin martta madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektöründe yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1,9 arttığı görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise martta, şubat ayına kıyasla yüzde 1,8 düştü. Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 artış kaydetti.
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