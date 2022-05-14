‘Stratejik ürünlere önem vermeliyiz’

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kirişci, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşmasında etkinliğin geleneksel hale gelmesini, tarımın Davos'u olarak uluslararası bir hüviyet kazanmasını, her yıl bir temayla Türkiye'nin bir tarım kentinde bu tür etkinliklerle kutlanmasını diledi. 2002 yılında TBMM'de milletvekili olarak göreve başladığı dönemde Ziraat Bankası'nın özelleştirme kapsamında olduğunu ifade eden Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemde Başbakanlık görevindeyken dirayetli duruşunu bu konuda da gösterdiğini söyledi.

'MİLLİ GELİR ARTTI'

Kirişci, "Tarım stratejik bir sektör. En az savunma sanayi kadar vazgeçilmez ve milli güvenlik konusu olduğunu, biz meslek insanları biliyorduk ama dünya önce salgın ve sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile bunu müşahede etti. Keşke bu iki hadise de olmamış olsaydı. Bizim her yaşanandan mutlaka bir ders çıkarmamız gerekiyor" dedi. Türkiye'nin 2002 ile bugünkü durumunu kıyaslayan Kirişci, "Türkiye iktidara geldiğimizde 65 milyon nüfus olan bir ülkeydi, bugün nüfusumuz 85 milyon. O gün kişi başı milli gelirimiz 3 bin 500 dolar mertebesindeydi, bugün 10 bin dolarlar mertebesinde. 85 milyonumuzun üzerine bugün ülkemizi güvenli liman olarak görüp bu ülkeyi geçici de olsa yer yurt edinenlerin sayısı 5 milyon. Bunlara ilave 2002'de 15 milyon olan ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı, salgın öncesindeki rakamlar esas alındığında 52 milyonlara kadar çıkmıştı, 60-80 milyon olmaması için hiçbir sebep yok. Bu trend bizleri oraya taşıyacaktır" dedi.

30 MİLYAR LİRA DESTEK

Üreticilerin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Bakan Kirişci, tarımsal desteklerin Türkiye'de tarım sektörünü önemli düzeylere ulaştırdığını söyledi. Üretimin önemine de değinen Bakan Kirişci, "Bitkisel üretim tarafında un, yağ, şeker, hayvansal üretim tarafında et, süt, yumurta gerçekten stratejik ürünlerdir. Mutlak surette stratejik ürünlere; yumurtaya, yağlı tohumlara, baklagillere, şeker pancarına bitkisel üretimde ayrı bir ehemmiyet vermek, hayvansal üretimde de et, süt, yumurtaya destek olmak durumundayız. Bunlara destek olduk, bu dönemde daha fazla destek olacağız" dedi.

ARZ TALEBE YAKLASINCA FİYAT İSTİKRARI DA GELECEK

BAKAN Kirişci, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kendilerine her konuda destek verdiğini ifade etti. Bakan Kirişci, sundukları desteklerin sayıca biraz fazla olduğunu, bu desteklerde bir sadeleştirmeye gideceklerini anlatarak, "Biz öncelikli olarak kendimiz için üreteceğiz, bu ülkede arz ile talebi birbirine yaklaştıracağız. Bu durum fiyat istikrarını da beraberinde getirecektir" diye konuştu.