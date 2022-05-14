‘Tire Ovası’nı pamuk kurtaracak’

Silajlık mısır ekiminin yer altı su kaynaklarını hızla tükettiğini belirten Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Bölge çiftçisi, daha az su gerektiren pamuk gibi başka tarım alternatiflerine yönelmezse yakın zamanda ovada bir damla bile su kalmayacak" dedi. Son yıllarda yörede artan pamuk üretimin sevindirici ancak yeterli olmadığına dikkat çeken İbişoğlu, Tire ovasında bu yıl yaklaşık 8 bin dekar alanda pamuk üretimi yapılacağını öngördüklerini kaydetti.

'YER ALTINI KORUMALIYIZ'

İbişoğlu, "Pamuk, hasada kadar en fazla dört kez sulanırken yılda iki kez ekilen silajlık mısır ise ortalama 14 kez sulanıyor. Pamuk üretimini 35-40 bin dekarlara çıkarabilirsek bu rakam bölgedeki yer altı suları için bir anlam ifade edebilir. Şu an 20 lira civarında olan pamuğun kilo fiyatı hasat dönemine kadar 25 lira seviyelerine çıkabilir. Devletin kilo başına 1 lira 20 kuruş destekleme primi verdiği düşünülürse, yörede pamuk üretimi tercih edilebilir. Hem çiftçimizin kazanmasını sağlayıp hem de yer altı su kaynaklarımızı korumalıyız. Başka çaremiz yok" diye konuştu. ■ NADİR UYSAL