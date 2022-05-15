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Haberler Ekonomi 19 Mayıs’a özel indirimler Özdilek’te

19 Mayıs’a özel indirimler Özdilek’te

15.5.2022

19 Mayıs’a özel indirimler Özdilek’te
ÖZDİLEK'TE 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gençlerin yüzünü güldürecek kampanyalar geliyor. 16 ve 22 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak indirim günlerinde yazın rüzgara karşı özgürce pedal çevirmek isteyenler için Özdikek markası Blade bisikletlerde yüzde 15 indirim sunuluyor. Kadın ve erkek giyim ürünlerinde de çeşitli kampanyaların bulunduğu Özdileklerde First Company Denim ve First Company'nin 2022'nin yaz sezonu erkek giyim koleksiyonlarında ikinci ürüne yüzde 50 indirim uygulanıyor. Kadın giyimde ise First Company'nin tişört ve yazlık tiril tiril elbiseleri, şık ve modern tarzlarıyla indirimli olarak vitrinlerde yerini alıyor. Spor ayakkabıdan çantaya, şort modellerinden gömleğe kadar sezonun en gözde modelleri sezon fırsatlarıyla kullanıcılara sunuluyor.
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