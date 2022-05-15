Hollanda’ya seramik zırh malzemesi ihracatı

KAYSERI Ticaret Odası ile Sanayi Odası öncülüğünde kurulan Kayseri İleri Malzemeler Teknoloji AŞ, Hollanda'dan bir firmayla seramik zırh malzemelerinin temini ve çeşitli zırh ürünlerinin Türkiye'de üretilmesini içeren işbirliği anlaşması imzaladı. KİM Teknoloji, TenCate Advanced Armor'a, yüzde 100 yerli ham madde kullanarak ve kendi özgün reçeteleriyle ürettiği seramik zırh malzemelerini teslim edecek. Üretim hat kapasitesini yüzde 25 artıran firma, 65 personel almayı planlıyor. Ürün teslimatı, yılın son çeyreğinde başlayacak

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