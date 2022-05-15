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Haberler Ekonomi Menderes’te 32 okula onarım ve yenileme

Menderes’te 32 okula onarım ve yenileme

15.5.2022

Menderes’te 32 okula onarım ve yenileme
MENDERES Belediyesi, ilçedeki okullarda onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Öğretmen ve öğrencilerimizin daha kaliteli ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmayı sürdüreceğiz" dedi. İlçedeki 32 okulda yenileme ve onarım çalışmaları yaptıklarını aktaran Kayalar, şunları kaydetti: "Merkez, kırsal ve sahil bölgelerimizdeki okullarda çalışmalarımız sürüyor. Belediye olarak, 32 okulumuzda çalışmalarımızı tamamladık. Okullarımızda genel tadilattan yağmur suyu ve kanal çalışmalarına, okul içinde yürüyüş yolundan bahçe düzenlemesine, demir korkuluk yapımından engelli rampasına kadar birçok çalışma yapıyoruz."
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