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Haberler Ekonomi Salkım domatesler kadınlara emanet

Salkım domatesler kadınlara emanet

15.5.2022

Salkım domatesler kadınlara emanet
AFYON Sandıklı'da kurulu jeotermal ısıtmalı seradaki salkım domates üretiminin fideden hasada kadar her aşamasında kadın tarım işçileri emek veriyor. Hüdai Kaplıcaları bölgesindeki jeotermal serada sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kadınlar, yaptıkları iş sayesinde aile bütçesine katkıda bulunuyor. Serada yetiştirilen domateslerin fidesinden bakımına, toplanmasından paketlenmesine kadar her aşamada yer alan kadınlar, ülkenin tarımsal üretimine katkı sağlıyor. Firmanın genel müdürü Mehmet Hanifi Fidan, 105 bin metrekare kapalı alana sahip modern jeotermal serada sadece salkım domates yetiştirdiklerini söyledi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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